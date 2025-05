A confissão especial de Solange Tavares para Bruno Savate: «Sou tua...»

No quarto, Solange Tavares encontra um penso que cobria uma tatuagem de Bruno Savate e aproveita o momento para lhe pedir um autógrafo. Com bom humor, Savate responde que só assina se ela lhe der uma cápsula de café. A açoriana, surpresa, questiona se ele costuma exigir algo em troca aos seus fãs. A conversa segue animada, com os dois a recordarem as participações anteriores de Bruno em outras edições. Solange revela que sempre o apoiou e até lhe enviava mensagens de incentivo. Durante a conversa, Solange menciona que, ao falar da "Batfamily", foi repreendida por Luís. Mais tarde, ao reencontrar o ex-militar, aproveita para esclarecer a situação diretamente com ele. A Renata atira que o Luís está com ciúmes, por estar a perder a Solange para o Savate. O ex-militar nega e a capitã atira que quanto mais vezes disser que não, mais trinca a língua…

Recorde-se de que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Já são conhecidos os nomeados da semana. Vote para salvar o seu favorito!

