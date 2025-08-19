A derradeira revelação: Jéssica Vieira ainda está apaixonada por Afonso Leitão?

No Especial do Big Brother, Maria Botelho Moniz chama Jéssica Vieira ao confessionário e confronta-a sobre os seus sentimentos e relação com Afonso Leitão. A concorrente acaba por revelar se ainda está ou não apaixonada por Afonso. Veja a resposta inédita!
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
