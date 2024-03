Há 1h e 57min

Numa dinâmica do Big Brother, com o grupo dos empregados, composto por Érica, André, Ana Barbosa e Hélder, têm de escolher alguem do grupo da líder (Vina), para entrar para o dos empregados e ocupar o lugar de um deles, que por sua vez, sai para o grupo da líder. A discórdia acaba por se instalar, ao debaterem quem cumpre melhor as tarefas.