A discussão entre Nuno Brito e Lisa Schincariol continua. Luís intervém, mas acaba por levar 'raspanete' de Carina Frias e o caos instala-se: «Estás a defendê-lo?»

No Big Brother, depois do Especial, Lisa Schincariol e Nuno Brito continuam a discutir. «Como é que é possível ainda alguém acreditar nele? Como é que ele ainda cá está?», diz, exaltada, a concorrente da Póvoa de Varzim. «Isto é vergonhoso. Acabou de dizer para eu não tocar no nome dele e acabou de me chamar falsa e mentirosa, quando eu não disse nada», acrescentou.

Manuel Rodrigues e Carina Frias apoiam Lisa Schincariol e pedem-lhe para ter mais calma. Luís Gonçalves junta-se à conversa e pede a Lisa para «parar» com a discussão. «Diz isso ao teu amigo! Estás a defendê-lo?», atirou Lisa.

«Não estou a defendê-lo! Já lhe pedi a ele para parar e agora estou a pedir-te a ti. Vocês estão a prejudicar-se os dois», respondeu Luís Gonçalves. «Tu estás de consciência tranquila, é o que interessa», acrescentou.

