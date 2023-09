A dramática Curva da Vida de Jéssica Galhofas: «Apanhei os dois na cama, agarrei-a pelos cabelos, furei-lhe os pneus do carro…»

Hoje às 12:00

Jéssica Galhofas partilhou a sua história de vida dramática. A concorrente do Big Brother foi obrigada pelo namorado a fazer um aborto de gémeos, de quem sofria de violência doméstica. Além disso, ficou em choque quando percebeu que o homem que vivia com a mãe não é o seu pai biológico. Jéssica conta ainda que apanhou um namorado em flagrante traição: «Apanhei os dois na cama, só me lembro de agarrar nela pelos cabelos. Da maneira com que ela estava, completamente nua, assim saiu da minha casa. Furei-lhe os pneus, fui ter com o pai dele e contei-lhe tudo. Fui ao trabalho dele e fiz com que ele ficasse desempregado…»