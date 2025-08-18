No Big Brother Verão, numa das dinâmicas mais intensas, Afonso Leitão e Jéssica Vieira foram colocados frente a frente e obrigados a ultrapassar as rivalidades evidentes para falar sobre as qualidades positivas que reconhecem um no outro. A conversa foi intensa e deixou clara a força da relação que partilharam.
A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante
- Big Brother
- Ontem às 22:24
