«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta os concorrentes sobre o que se passou hoje relativamente à prova do gelado, da qual Afonso Leitão saiu vencedor. Todos os concorrentes receberam um gelado que deviam preservar e o caos instalou-se de manhã, este iniciado por Miranda e Afonso. Em direto, o concorrente explica qual era afinal a estratégia da dupla. 

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Há 3h e 23min
