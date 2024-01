A famosa publicação do marisco: foi uma picardia ou não? Márcia Soares responde!

Hoje às 12:06

No «Dois às 10», Márcia Soares, a terceira finalista do Big Brother, fala-nos sobre a famosa publicação do marisco, em que esta escreveu: «Porque é que gosto tanto do que me faz mal?», e esclarece o porquê dessa mesma partilha. A concorrente explica que, dentro da casa, não queria ser associada a alguém em termos amorosos e revela qual foi para si o grande problema em relação a Francisco Monteiro e os sentimentos que este confessou logo nas primeiras semanas.