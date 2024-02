Hoje às 00:08

No Extra do Big Brother – Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Merche Romero e Sílvia Silva. Miguel Vicente reage aos últimos acontecimentos e comunica se decidiu ou não desistir do jogo.