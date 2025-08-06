A ferver! Ana perde a cabeça com Viriato mas não é a única «Vai dormir, não tenho paciência para ti» o concorrente atira «Não me toques»

No Big Brother Verão, Afonso entra em confronto com Viriato mas é Ana que se enerva com o concorrente e levanta o tom de voz «Nao te admito mais que digas que sou sem caráter». Viriato tenta defender-se, mas sem sucesso. O concorrente acaba por perder a cabeça.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

