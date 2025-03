No Big Brother, durante o Especial, os concorrentes assistem às imagens do polémico almoço do líder de hoje.

Almoço esse em que os concorrentes tiveram várias conversas sobre os corpos das mulheres com quem partilham casa, sem saber que estas estavam a assistir a tudo na sala.

