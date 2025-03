A ferver: Concorrentes viram casa do avesso por causa… de ovos. Veja o alvoroço noturno!

No Big Brother, paira no ar um grande mistério: Onde estão todos os ovos da casa? Os concorrentes desconfiam que um deles terá escondido os ovos e reviram a casa toda à procura do alimento, visivelmente chateados com a situação, uma vez que já não têm muitos mantimentos, por terem perdido a prova semanal. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.