Hoje às 00:02

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Pedro Crispim e hoje Patrícia Silva. Hélder Teixeira e Débora Neves entram num bate-boca, que depressa vira uma séria discussão. Hélder mostra-se desiludido e acaba por desabar em lágrimas, sendo consolado pelos colegas.