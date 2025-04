A ferver! Luís Gonçalves deixa Solange Tavares em brasa e acusa-a de... comer de boca aberta

No Big Brother, após a gala terminar, os concorrentes são chamados pelo anfitrião para a infame "cadeira quente". Um dos momentos mais tensos da semana. Depois de um momento descontraído com Carolina Braga, Luís Gonçalves volta a entrar em confronto com Solange Tavares, e volta a reforçar que não percebe o jogo da mesma, chegando mesmo a acusá-la de "comer de boca aberta" e de ter "falta de humildade". Solange defende-se.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

