A ferver! Márcia exalta-se e grita com Francisco Monteiro: «Não me chamas bimba que eu não andei na tua escola!»

Há 1h e 48min

No Big Brother, a discussão está longe de acabar com a Márcia a exaltar-se levantando o tom de voz para o Francisco. A concorrente acusa-o de usar as fragilidades dos outros para seu benefício e o Francisco questiona quem é a Márcia para colocar os seus valores em causa. Com os ânimos bastante exaltados os dois trocam nomes menos bonitos, o concorrente chama-a de “bimba” e a Márcia atira que é um “menino”.