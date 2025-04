A ferver! Nuno Brito e Manuel Rodrigues aproximam rostos em frente a frente aceso: «Fala super homem»

No Big Brother, Nuno Brito e Manuel Rodrigues envolvem-se num novo confronto bastante aceso, com os rostos muito próximos um do outro. Os dois concorrentes trocam duras acusações, visivelmente exaltados. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.