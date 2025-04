A ferver: Solange Tavares acusa Luís Gonçalves de jogar com colega «Não tens bom íntimo»

A cadeira quente do pós gala foi escaldante, e muitas foram as discussões que a marcaram. Solange Tavares e Luís Gonçalves protagonizaram um aceso bate boca acerca da proximidade do concorrente com Carina Frias. Tudo começou quando o concorrente assumiu que se estava a aproximar mais de Carina, uma vez que gostava de estar perto dela. Posto isto, Solange Tavares interveio com fortes acusações. A concorrente foi implacável com Luís, acusando-o de se aproximar de Carina por interesse e não porque gostava da sua companhia. Luís Gonçalves não se retraiu e ripostou da mesma forma. O concorrente acusou a colega de o querer afastar de Carina, o que não ia acontecer. No meio da discussão, Carina Frias apontou para o início desta aproximação, revelando que chegou a achar que se trataria de 'jogo'. No entanto, a concorrente assumiu ter conversado com Luís deixando tudo claro entre ambos.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.