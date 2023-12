Hoje às 00:22

No Extra do Big Brother, comentamos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País na presença de Susana Dias Ramos, Flávio Furtado, Cinha Jardim e esta sexta-feira, Iasmim Lira, a última concorrente expulsa. Vemos ainda todas as imagens de Márcia Soares a desabar em lágrimas após ouvir uma conversa entre Hugo Andrade e Francisco Monteiro.