A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa

A grande final do Big Brother Verão promete ser inesquecível e recheada de música. O espetáculo vai contar com atuações de alguns dos maiores nomes da música portuguesa: Nuno Ribeiro, Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Bluay vão subir ao palco para animar a noite e celebrar o desfecho da edição.
No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!