A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa

A grande final do Big Brother Verão promete ser inesquecível e recheada de música. O espetáculo vai contar com atuações de alguns dos maiores nomes da música portuguesa: Nuno Ribeiro, Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Bluay vão subir ao palco para animar a noite e celebrar o desfecho da edição.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Ontem às 19:55
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão

Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Há 2h e 12min
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Há 34 min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

11 set, 19:19
Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda

Há 2h e 24min

Ex-concorrente do Secret Story surge completamente desfigurado após procedimento estético

Ontem às 18:34
Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Há 18 min

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

Há 51 min

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Há 1h e 39min

Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Há 2h e 4min

Limusina e uma multidão em êxtase. Finalistas do Big Brother fazem entrada triunfante na gala final

Há 3h e 11min
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Há 31 min
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

Há 2h e 24min
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

Há 3h e 9min
A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

Há 3h e 24min
Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades

Há 3h e 32min
Maria Botelho Moniz mais brilhante do que nunca na final do Big Brother: «Que sonho de noite»

Há 3h e 38min

Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Ontem às 20:06

Idênticas! Mafalda Castro descobre sósia que é amiga de uma estrela mundial

Ontem às 19:28

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

Ontem às 18:38

Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Ontem às 18:36
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Há 2h e 3min
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

Há 3h e 28min
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Há 48 min

As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother

Há 54 min

A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras

Há 1h e 0min

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Há 1h e 39min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 1h e 49min
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
