A história de Igor Rodriguez que deixou Carolina Braga tocada: «Estou aqui por ele»

O Big Brother 2025 tem sido palco de histórias marcantes, e a de Igor Rodriguez não deixou ninguém indiferente. O jovem madeirense, de 24 anos, entrou na casa mais vigiada do país com um objetivo muito especial: honrar a memória do irmão, que faleceu recentemente e era um grande fã do programa.

O concorrente desabafa com Carolina Braga a história do seu irmão e o grande motivo para ter entrado na casa do Big Brother! Carolina reage emocionada com partilha.

Veja também.

O concorrente que está no Big Brother para honrar a morte do irmão - Big Brother - TVI