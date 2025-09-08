VÍDEO SEGUINTE
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»

No Big Brother Verão, após uma manhã especial em que os concorrentes tiveram a oportunidade de o tomar juntos e de partilharem entre si as memórias mais marcantes de todo este trajeto no reality show, Viriato Quintela propõs uma dinâmica sobre si que tem a ver com uma cápsula do tempo. Após um momento de grande emoção, e com as duplas já separadas, Jéssica Vieira volta a falar da história do "nojo", que envolve Catarina Miranda. 

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

