«A Jéssica comprou uma guerra com a Catarina»: Rita Almeida revela publicação que pode ter levado à "vingança" da amiga

No Especial Big Brother Verão, Nuno Eiró recebe alguns familiares e amigos dos concorrentes nomeados. Rita Almeida, ex-concorrente e amiga de Jéssica Vieira, comenta a prestação da mesma na casa mais vigiada do País. Rita revela uma publicação de Catarina Miranda que poderá ter ficado perturbado Jéssica Vieira, e assim que entraram neste Big Brother, as duas viraram imediatamente antagonistas.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
