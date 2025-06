A manhã começa mal para Luís Gonçalves: «Tens de começar a levar tau tau»

No Big Brother, Luís Gonçalves enerva-se com Manuel Rodrigues logo de manhã: e tudo porque o nortenho não arrumou a cama em que dormiu de tarde no quarto amarelo.

«Tens de começar a levar tau tau», atirou.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

