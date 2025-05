«A mim ninguém me faz de palhaça (...) Cada vez que ela diz que eu preciso de...»: Solange Tavares está passada com Lisa

No Big Brother, no Extra, Solange Tavares, Manuel Cavaco e Diogo Bordin estão a conversar no quarto e a açoriana continua a recusar-se a participar da prova semanal e mostra-se "passada" com a líder Lisa: «Está-me a tirar do sério!» Recorde-se que, ontem à noite, após o Especial, Lisa e Solange protagonizaram uma discussão acesa devido ao facto da líder ter usado o seu poder de troca para colocar Diogo Bordin na chapa e ter salvo Carina Frias. A açoriana diz sentir-se desrespeitada.

Veja aqui todos os momentos mais impactantes da cadeira quente deste último domingo!

Lisa é a nova líder da casa mais vigiada do País e os concorrentes já deram início à prova semanal. O ambiente tem andado tenso particularmente entre Lisa e Solange Tavares. Após o Especial, Carolina Braga desabafa com Manuel Cavaco e revela que Diogo Bordin "descarregou" nela o facto de estar nomeado. Nuno Brito admitiu, ainda, que se sente sozinho na casa e refere-se a si como um terceiro grupo.

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!