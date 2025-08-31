«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta os concorrentes sobre o que se passou hoje relativamente à prova semanal, da qual a própria líder Bruna já desistiu. Catarina Miranda entra na discussão porque foi precisamente devido à inércia de Miranda em relação à prova, que Bruna se descartou. A concorrente de Almeirim não poupa nas palavras e faz um 'ataque' cerrado à líder, referindo-se até à concorrente que abandonou ontem a casa do Big Brother.
Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
