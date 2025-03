A não perder: Casa em êxtase com lap dances sensuais de Igor a Manuel e de Tiago a Carina

No Big Brother, Igor Rodriguez faz uma lap dance sensual a Manuel Rodrigues e deixa os colegas em êxtase. Depois, é a vez de Tiago Rodrigues brindar Carina Frias com uma dança escaldante em clima de grande diversão na casa. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.