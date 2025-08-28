VÍDEO SEGUINTE
A nova rotina noturna do filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata que o vai deixar derretido

Vicente, o filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, voltou a derreter corações nas redes sociais ao surgir num vídeo ternurento partilhado pelo pai, onde ambos aparecem em animadas brincadeiras antes de dormir.

No registo intimista, partilhado em reel no Instagram, destaca-se a cumplicidade entre pai e filho, reforçada pelas palavras emotivas de Bianchi Prata: «Será que o amor por um filho não para nunca de crescer? (...) Às vezes pergunto-me: como é que o coração não explode de tanto amor que temos por um filho?».

Maria Botelho Moniz, apresentadora do Big Brother Verão, também partilhou o momento nas stories, revelando o ambiente cheio de carinho que se vive na hora de deitar.
 

  • Big Brother
  • Hoje às 15:30
