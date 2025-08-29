A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso

No Big Brother Verão, o jardim transformou-se em cenário de romance com Catarina Miranda a assumir os seus sentimentos por Afonso Leitão. A concorrente declarou-se de forma emotiva, afirmando: «Pensava que eras imaturo até te conhecer». Pouco depois, surpreendeu novamente ao interpretar uma canção especialmente dedicada a Afonso, reforçando o clima de cumplicidade entre os dois.

