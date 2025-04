No Big Brother, Igor Rodriguez fez uma emocionante partilha que deixou os colegas em lágrimas. Emocionado, o concorrente, natural da Madeira, contou detalhes sobre a morte do irmão e como ele adorava ver reality shows. Igor já partilhou com todos que está no Big Brother para o homenagear.

Esta partilha gerou um momento de grande emoção na casa e todos fizeram questão de abraçar e dar apoio a Igor.