A paz volta a reinar entre Luís Gonçalves e Carina Frias. E há um gesto que está a captar todas as atenções

No Big Brother, Luís Gonçalves faz as pazes com Carina Frias. O concorrente justifica-se à amiga e explica-lhe porque ficou próximo do rival Nuno Brito. Carina também dá a sua visão: «Achei injusto. Acabaste a descarregar em mim», frisa. Já Luís faz uma declaração: «És o melhor que vou levar para a minha vida. Não leves o que se passou como ofensa, é a minha maneira de agir».

Os dois termina a conversa com um abraço e um beijinho.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.