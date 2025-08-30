A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda

No Big Brother Verão, a gala trouxe um dos momentos mais marcantes da noite com Afonso como protagonista. Numa dinâmica, o concorrente entrou numa sala e foi desafiado a colocar uma venda nos olhos. Poucos instantes depois, a sua mãe, Rita, entrou em silêncio e, mesmo sem ver, Afonso reconheceu-a de imediato. Ao retirar a máscara, não conteve as lágrimas e viveu um abraço intenso e cheio de emoção, mostrando-se como nunca antes tinha sido visto. Entre lágrimas, ainda tentou saber a opinião da mãe sobre Catarina Miranda, mas Rita preferiu não lhe dar resposta, deixando o mistério no ar.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!