A polémica do momento! Luís Gonçalves esclarece o motivo para ter comido mais do que devia

A tensão voltou a subir na casa do Big Brother e, desta vez, o motivo foi um bolo. Luís Gonçalves viu-se no centro de uma tensa discussão depois de ter comido duas fatias de pão-de-ló, quando, segundo os restantes concorrentes, não era permitido ultrapassar a quantidade individual estabelecida.

O momento gerou grande desconforto entre os colegas, especialmente porque alguns concorrentes não chegaram sequer a provar. A líder, Carina Frias, foi uma das primeiras a reagir, visivelmente irritada com a situação. «Já me está a irritar isto», atirou, ao perceber que havia colegas que ficaram sem a sua parte. Pouco depois, voltou a confrontar Luís com palavras mais duras: «Isso é puro egoísmo, eu tinha dito que não era para comer».

No Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, os concorrentes assistiram e comentaram todas as imagens.