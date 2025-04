A polémica instala-se e Manuel Cavaco fica em alerta: «Não quero saber do que os outros pensam»

No Big Brother, Luís Gonçalves é o cabeleireiro da casa e convida Tomé Cunha, Diogo Bordin e Adrielle Peixoto para o seu salão.O tema principal de conversa entre todos é o "trisal" Diogo, Carolina Braga e Manuel Cavaco, que tem dado que falar dentro e fora da casa. Mas parece que chegou o «diz que disse», há quem diga que Manuel Cavaco vai embora da casa para Diogo Bordin e Carolina Braga ficarem juntos.

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

