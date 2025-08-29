A presença de Mickael Carreira na casa não foi esquecida «Beijo...»

No Big Brother Verão, a presença de Mickael Carreira voltou a ser lembrada de forma especial. Depois da sua passagem marcante pela casa, a música “Beijo” voltou a ecoar no jardim, mas com um detalhe inesperado: todos os concorrentes estavam mascarados de animais. Entre coreografias improvisadas e muita boa disposição, o grupo cantou o tema do artista, transformando o momento numa cena divertida.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

