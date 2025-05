A primeira ordem na distribuição de tarefas pela líder gera o caos na casa no Big Brother

No Big Brother, a líder Solange Tavares dá início à divisão das tarefas desta semana na casa mais vigiada do País, e o caos instala-se. A primeira vontade da líder provoca logo algumas reações, e há até uma concorrente que já foi perentória ao dizer que não vai fazer a tarefa que lhe foi atribuída. Veja todas as reações!

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

Já são conhecidos os nomeados da semana. Vote para salvar o seu favorito!

