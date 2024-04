No Big Brother, durante o Última Hora, os concorrentes apresentam uma dança ao público. O primeiro grupo foi o de Catarina Sampaio e o segundo foi o de Sérgio Duarte. Os concorrentes foram bem sucedidos na prova? Maria Botelho Moniz, durante o Diário, mostra os resultados da votação do público. Logo à noite, no especial com Cláudio Ramos, haverá nova votação...