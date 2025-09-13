Na grande final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas, em Oeiras, chegou o grande momento: saber quem é a grande vencedora do reality show. Catarina Miranda ou Jéssica Vieira? Os números não enganam e Jéssica Vieira é a grande vencedora, com 53% dos votos, ficando Catarina Miranda em 2º lugar, com 47%.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
- Big Brother
- Há 1h e 17min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
06:05
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Há 1h e 17min
10:09
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Há 1h e 10min
10:09
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Há 1h e 11min
09:09
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
Há 1h e 14min
06:05
A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão
Há 1h e 18min
06:05
Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar
Há 1h e 18min
01:21
Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida
Há 1h e 30min
07:20
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa
Há 1h e 31min
04:49
As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother
Há 1h e 37min
01:09
A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras
Há 1h e 43min
02:37
Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final
Há 1h e 43min
06:09
Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão
Há 1h e 49min
02:02
Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão
Há 1h e 53min
04:13
Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão
Há 2h e 0min
05:31
Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo
Há 2h e 41min
08:20
Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa»
Há 2h e 45min
08:20
Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage
Há 2h e 45min
08:20
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
Há 2h e 46min
02:11
Bruna: «Posso não ter uma voz para algumas pessoas me ouvirem, mas...»
Há 2h e 55min
04:44
Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda
Há 3h e 7min
04:44
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão
Há 3h e 7min
07:07
Emocionado, Viriato Quintela revela ter tido sonho revelador com o pai sobre o Big Brother Verão
Há 3h e 27min
07:25
Perante grandes elogios a Jéssica Vieira, Catarina Miranda reage
Há 3h e 32min
07:25
Maria Botelho Moniz faz a Jéssica, a pergunta que todos querem saber: «O luto (do Afonso) ficou feito?»
Há 3h e 33min
02:11
Tensão na final! Catarina Miranda e João Oliveira em conflito: «Gostavas de ser metade do que o Afonso é»
Há 3h e 42min
06:10
Catarina Miranda arrasa ex-concorrente perande todos: «É extremamente mal educada»
Há 3h e 44min
06:43
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»
Há 3h e 52min
05:17
Mesmo na final, Afonso não responde à pergunta que todos querem fazer sobre sentimentos por Catarina Miranda
Há 3h e 58min
01:55
Oeiras inteira grita por Jéssica Vieira! A finalista fica em lágrimas
Ontem às 22:09
01:55
Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações
Ontem às 22:08
03:04
A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda
Ontem às 22:05
03:50
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
Ontem às 22:01
06:18
Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades
Ontem às 21:57
06:18
Gritos, lágrimas e aplausos: A inesquecível entrada dos quatro finalistas do Big Brother Verão
Ontem às 21:56
03:49
Os finalistas já estão no Parque dos Poetas! Veja a forma luxuosa como chegaram
Ontem às 21:45
07:31
Ex-concorrentes marcam presença na grande final! Veja a entrada triunfal de cada um
Ontem às 21:44
03:54
Isaltino Morais dá resposta inesperada a Maria Botelho Moniz e deixa a apersentadora sem reação
Ontem às 21:35
03:54
A entrada apoteótica de Maria Botelho Moniz no Parque dos Poetas
Ontem às 21:34
02:10
Emocionante! Veja como foi a saída de Miranda, Afonso, Jéssica e Viriato da casa do Big Brother Verão
Ontem às 21:29
00:30
Oeiras ao rubro na final do Big Brother Verão! As primeiras imagens do Parque dos Poetas cheio de pessoas
Ontem às 21:18
02:05
A final do Big Brother Verão vai contar com grandes nomes da música portuguesa
Ontem às 19:55
04:26
Retrospetiva de Catarina Miranda: «Teria-me preocupado menos com o Afonso»
Ontem às 19:45
02:13
«A sua quase nora»: Nuno Eiró vê futuro entre Ana Duarte e Viriato e a mãe do concorrente reage
Ontem às 19:29
05:52
Lanche comandado por Miranda deixa Jéssica sem papas na língua e Afonso boquiaberto
Ontem às 19:24
02:43
Dia de muito azar para Kina: «Correu-me tudo mal»
Ontem às 19:15
01:50
Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem
Ontem às 18:51
02:49
Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso
Ontem às 18:44
07:51
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»
Ontem às 18:40
03:43
Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas
Ontem às 18:28
03:35
Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo
Ontem às 18:23
01:30
«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa
Ontem às 18:17
01:38
Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui
Ontem às 18:12
01:26
Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão
Ontem às 18:06
03:27
Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...»
Ontem às 15:10
01:39
«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso
Ontem às 15:02
03:25
Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas
Ontem às 14:40
01:04
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»
Ontem às 14:27
01:27
«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia
Ontem às 14:25
03:29
«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante
Ontem às 14:09
02:00
Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»
Ontem às 14:05
03:32
Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece
Ontem às 14:00