A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

Na gala do Big Brother Verão, as votações foram encerradas e um concorrente foi expulso. Chegou a hora de Bruna se despedir do programa e abandonar a casa mais vigiada do país. Com isto, estão apurados os quatro finalistas desta edição: Viriato, Jéssica, Afonso e Catarina Miranda. A reação do estúdio foi de grande euforia ao saber que Jéssica foi a mais votada da semana, com Catarina Miranda em segundo lugar.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

