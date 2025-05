A reviravolta mais inesperada: Histérica, Solange grita com Nuno e diz que só Luís o suporta

No Big Brother, após o almoço de nomeados, Luís Gonçalves está irritado e a disparar para todos os lados sobre o facto de Manuel Cavaco o ter acusado de ser machista. Depois, lá dentro, Nuno Brito entra em discussão acesa com Solange Tavares. Nuno acusa a concorrente de ser mentirosa, histérica, entre outras acusações. Solange começa aos berros e até Luís alerta-a. Nuno acusa, ainda, a colega de se tentar dar bem com toda a gente para se "safar", e Solange responde ao dizer que a única pessoa que o anda a suportar é Luís, em tom irónico. Ainda, Solange parece insinuar que Nuno está bêbado. Nuno diz que Solange está desesperada devido ao facto de estar nomeada para sair no próximo domingo.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.