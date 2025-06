A sentida (e hilariante) homenagem a Cláudio Ramos. Veja aqui

No Big Brother, Cláudio Ramos é surpreendido com uma emotiva e hilariante homenagem.

Chegou o momento mais aguardado pelos fãs do Big Brother: esta noite, a casa mais vigiada do País conhece o grande vencedor. A gala final do Big Brother 2025 promete emoções à flor da pele, atuações musicais de destaque e revelações surpreendentes que vão marcar o fecho de uma edição surpreendente. Carolina Braga, Diogo Bordin, Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues e Lisa Schincariol são os finalistas que disputam o título de vencedor do Big Brother 2025. Apenas um deles irá conquistar o prémio de 100 mil euros.

Carolina Braga é a quinta classificada desta edição do Big Brother. A jovem conquistou 1% dos votos do público e foi por isso a primeira concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País. Manuel Rodrigues conquistou o quarto lugar com 5% dos votos. Já Lisa Schincariol conquistou 9% dos votos e conquistou o terceiro lugar.

