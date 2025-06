A sopa azedou... e o clima também! Luís Gonçalves perde as estribeiras com Manuel Rodrigues e Carina Frias entra ao ataque

No Big Brother, a sopa feita por Manuel Rodrigues azedou e Luís Gonçalves aproveita para descarregar mais um chorrilho de críticas ao concorrente. O ambiente entre os dois fica tenso quando o Luís refere que a sopa se estragou porque o chef perde muito tempo a afiar a língua.

Rapidamente começam em acusações mútuas. Rodrigues acusa Luís de ser calculista e este enerva-se apelidando-o de falso, cínico, ratinho e não tem dúvidas, se o programa continuasse, Manuel ainda faria mais asneiras. Ao mesmo tempo, no jardim, Carina comenta que não entende como Rodrigues pode dizer que gosta de Luís.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

