A t-shirt não resultou, mas será que as calças que unem Nuno Brito e Luís Gonçalves fizeram efeito? O resultado vai surpreendê-lo

No Big Brother, Luís Gonçalves e Nuno Brito são chamados ao confessionário para fazer um balanço das horas que passaram a partilhas o mesmo par de calças, com intenção de os aproximar novamente e terminar com as quezílias constantes entre os dois.

O anfitrião não perde a oportunidade para brincar e dizer que correu tão bem que irá extender o tempo da consequência até domingo.

Veja o vídeo!

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!