«A única coisa tua que queria não posso ter»: Solange Tavares explica polémica frase dita a Dinis

No Big Brother, no quarto, na presença da Carolina, a Solange e o Dinis entram em picardia. Divertida, a Carolina comenta que já viu histórias de amor a começar por menos. A Solange atira que a Carolina deve parar com a brincadeira senão o Dinis vai dizer que não quer ter uma relação. Os dois continuam em clima de provocação e a Solange atira que a única coisa que quer do Dinis não pode ter…

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala desta quinta-feira, 10 de abril.

