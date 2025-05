«A ver se este domingo vais de vela (...) Não andas aqui a fazer nada»: O carregador 'cínico' que deixou Luís a ferver

No Big Brother, Luís Gonçalves e Nuno Brito ainda continuam com a t-shirt, e Nuno pede o carregador a Manuel Cavaco. Na casa de banho, Cavaco faz uma provocação ao entregar o carregador "cínico", uma indireta para Luís. O concorrente não lhe dá hipótese e espera que este seja expulso no domingo. A tensão é rei!

A casa mais vigiada do país tem protagonizado vários confrontos e tem sido palco de várias dinâmicas. Ontem, o destaque vai para a 'nova' relação de Luís Gonçalves e Nuno Brito, que foram obrigados a usar uma t-shirt única. De inimigos e rivais a possíveis amigos? Também, o ex-militar voltou a entrar em confronto direto com Carolina Braga, algo que tem sido recorrente. Carolina e Diogo Bordin que tiveram um ínicio de semana pesado, parece que ainda não estão 100% resolvidos, pois a concorrente ficou em lágrimas ao ouvir as palavras do namorado após a zanga de ambos. Lisa Schincariol é a líder da semana.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

