A vidente Jéssica entra na casa e prevê futuro amoroso de Viriato? Este não envolve a 'Pocahontas'

No Big Brother Verão, Jéssica é a vidente do Big Brother e inicia as consultas com Viriato e Bruna. Em relação à cantora, diz que sempre foi genuína e que prevê a sua presença na final. No que respeita ao ator, acha que muitos vão gostar da sua forma de falar, no entanto, outros tantos vão odiar. Curioso, Viriato questiona o que lhe acontecerá no que respeita a mulheres… será que as previsões agradam ao ator?

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!