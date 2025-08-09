No Big Brother Verão, Catarina Miranda serve uma vingança a Kina. Dado que o tema das salchichas no lixo foi tema de discussão recentemente, Catarina Miranda resolve mostrar a todos os morangos podres de Kina. Veja o vídeo.
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina
- Hoje às 14:23
Últimos vídeos
05:47
04:21
Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País
Há 36 min
05:38
Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão
Há 44 min
03:50
Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda
Há 54 min
08:25
Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda»
Há 1h e 0min
06:26
Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu»
Há 1h e 11min
04:33
Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo»
Há 1h e 32min
08:23
Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia
Há 1h e 37min
01:41
«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda
Há 1h e 56min
04:12
Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas
Há 2h e 0min
03:10
Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico
Há 2h e 16min
03:27
Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora
Há 2h e 21min
01:02
Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão
Há 2h e 30min
06:51
Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês»
Há 2h e 32min
02:40
Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir
Há 3h e 29min
04:10
Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder
Há 3h e 34min
02:56
Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui”
Há 3h e 47min
05:59
Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva
Há 3h e 59min
06:41
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»
Hoje às 16:11
06:16
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão
Hoje às 16:02
02:47
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»
Hoje às 15:31
01:15
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»
Hoje às 15:22
04:46
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”
Hoje às 15:08
01:01
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Hoje às 14:11
03:52
Viriato chora com tema sensível que o destruiu
Hoje às 12:28
06:11
Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite
Hoje às 11:53
01:24
Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana
Hoje às 11:46
02:05
Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso
Hoje às 11:09
06:44
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
Hoje às 10:50
04:19
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa
Hoje às 10:38
02:39
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»
Hoje às 10:33
03:07
O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira
Hoje às 09:51
08:22
Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»
Hoje às 09:18
05:15
Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa»
Hoje às 09:12
01:07
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda
Hoje às 08:41
08:02
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral
Hoje às 08:40
02:54
Afinal quem é a ingrata? Jéssica Vieira e Catarina Miranda enfrentam-se sem medos
Hoje às 08:38
05:06
Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»
Hoje às 08:36
04:01
A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...»
Hoje às 08:14
03:56
Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»
Hoje às 08:13
05:00
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio
Hoje às 00:54
14:15
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes
Hoje às 00:50
05:08
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
Hoje às 00:29
01:25
Bruna é líder mas a reação de Catarina Miranda é que se torna viral
Hoje às 00:23
01:24
Já sabemos quem é o novo líder da casa do Big Brother Verão. E é uma estreia
Hoje às 00:22
01:49
Para rir: Big Brother Verão tem imagens que vai querer ver
Hoje às 00:13
03:44
Eduardo Ferreira foi expulso do Big Brother Verão. Todas as reações da casa aqui
Hoje às 00:06
01:03
Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo
Hoje às 00:01
04:16
Eduardo Ferreira revela o motivo pelo qual entrou no Big Brother. E está ligado a Marco Paulo
Ontem às 23:44
04:16
Herdeiro de Marco Paulo fala pela primeira vez da quantia que recebeu da fortuna do falecido cantor
Ontem às 23:44
06:18
«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor
Ontem às 23:39
06:18
Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo
Ontem às 23:39
06:18
Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte
Ontem às 23:38
06:18
De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»
Ontem às 23:38
01:33
Frente a frente. Viriato impõe-se contra Catarina Miranda: «Não há homem nenhum que se levante para mim»
Ontem às 23:29
08:34
Concorrentes avaliam a liderança de Catarina Miranda. Será que foi positiva?
Ontem às 23:28
01:33
O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio
Ontem às 23:08
04:58
Concorrentes do Big Brother têm conhecimentos básicos sobre o Sistema Solar? Veja aqui
Ontem às 22:50
03:31
Bruno de Carvalho recusa-se a cumprir missão do Big Brother: «Vá pensando na sanção, pode ser uma expulsão»
Ontem às 22:44
03:46
Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão
Ontem às 22:40
04:13
Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho
Ontem às 22:37