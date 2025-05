A 'vingança' serve-se fria: Há uma nova líder na casa... e nomeou diretamente uma 'rival'

No Big Brother, Manuel Rodrigues e Nuno Brito e Lisa Schincariol foram à segunda ronda da Prova do Líder e tiveram de enfrentar o desafio do Trevo Dourado.

Depois de virarem os trevos, Lisa Schicariol conseguiu acertar e girou o trevo da sorte. Por isso, a líder desta semana é a concorrente da Póvoa de Varzim.

Como líder, Lisa Schincariol fez as suas escolhas: a concorrente escolheu como aliados Carina Frias e Manuel Rodrigues.

Lisa decidiu ainda entregar o colar vermelho da nomeação direta a Solange Tavares. «Ela não foi nomeada nenhuma vez, acho que é justo», justificou.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!