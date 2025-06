No estúdio do Big Brother, Nuno Brito foi recebido com um forte aplauso do público presente.

Márcia Soares não poupou nas críticas ao personal trainer e, por outro lado, Gonçalo Quinaz desfez-se em elogios. No entanto, apesar de ter sido expulso, o concorrente de Vila Nova de Gaia recebeu um poder em estúdio que mudou o rumo da casa: o poder da vingança. Nuno teve de escolher um concorrente para dar uma nomeação e escolheu Carina Frias.

