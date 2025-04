A viúva que deixou Cláudio Ramos sem palavras numa gala: «já matei dois…»

Ainda se recorda de um momento viral que deu que falar na gala do Big Brother do dia 6 de abril. Viúva Isabel deixou Cláudio Ramos sem palavras

As galas do Big Brother são sempre recheadas de momentos virais e a do dia 6 de abril ainda está presente na memória dos espectadores. Um membro do público deixou Cláudio Ramos sem palavras. Ao ser questionada pelo apresentador se partia muitos corações, Isabel respondeu: «Já matei dois, já enterrei dois».

A viúva contou a Cláudio Ramos que perdeu um marido com cancro e outro com um problema no coração. Atualmente está sozinha, mas ainda espera encontrar alguém.

O momento foi recordado no dois as 10 desta quarta-feira, dia 16 de abril.

VEJA TAMBÉM: «Se o vir a comer, quase lhe consegue ver o estômago…» Solange Tavares faz acusação insólita a Luís Gonçalves