Abandonado à mesa! “Pronto. Sozinho aqui”: Afonso Leitão acaba isolado no almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, o clima entre Afonso Leitão e Viriato Quintela continua a ferver, com acusações a voarem de lado a lado. No meio da tensão, o almoço dos nomeados ganha contornos dramáticos: Kina levanta-se abalada, os colegas seguem-na... e Afonso fica sozinho à mesa. Veja o vídeo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

